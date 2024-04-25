США починають переговори щодо виведення військ з Нігеру, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"У рамках переговорів уряду США з Національним комітетом захисту Батьківщини посол США в Нігері Кетлін Фітцгіббон і генерал-майор Кен Екман, директор зі стратегії, взаємодії та програм африканського командування США, зустрінуться з офіційними особами Нігеру в Ніамеї сьогодні, 25 квітня, щоб розпочати обговорення впорядкованого та відповідального висновку американських військ із Нігеру", - заявили в Держдепі.

Повідомляється, що наступного тижня черговий етап переговорів про виведення американських підрозділів проведуть помічник міністра оборони зі спеціальних операцій та конфліктів низької інтенсивності Крістофер Майєр та директор з розвитку об'єднаних сил Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Даг Андерсон.

"Сполучені Штати пишаються співробітництвом у сфері безпеки сил США та Нігеру, партнерством, яке ефективно сприяло стабільності в Нігері та регіоні. На тлі дискусій, що тривають з липня 2023 року, ми не змогли досягти порозуміння про продовження співробітництва в галузі безпеки таким чином, щоб враховувати потреби та проблеми кожної сторони", - додали в Держдепі США.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати вітають зацікавленість представників Нігеру щодо підтримки міцних двосторонніх відносин.