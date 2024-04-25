США начинают переговоры по выводу войск из Нигера, - Госдеп

Соединенные Штаты начали переговоры с представителями хунты Нигера о выводе американских войск из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"В рамках переговоров правительства США с Национальным комитетом защиты Родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон ​​и генерал-майор Кен Экман, директор по стратегии, взаимодействию и программам африканского командования США, встретятся с официальными лицами Нигера в Ниамее сегодня, 25 апреля, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера", - заявили в Госдепе.

Сообщается, что на следующей неделе очередной этап переговоров о выводе американских подразделений проведут помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и директор по развитию объединенных сил Объединенного штаба генерал-лейтенант Даг Андерсон.

"Соединенные Штаты гордятся сотрудничеством в сфере безопасности сил США и Нигера, партнерством, которое эффективно способствовало стабильности в Нигере и регионе. На фоне дискуссий, продолжающихся с июля 2023 года, мы не смогли достичь взаимопонимания о продолжении сотрудничества в области безопасности таким образом, чтобы учитывать потребности и проблемы каждой стороны", - добавили в Госдепе США.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты приветствуют заинтересованность представителей Нигера в поддержании прочных двусторонних отношений.