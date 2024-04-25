США начинают переговоры по выводу войск из Нигера, - Госдеп
Соединенные Штаты начали переговоры с представителями хунты Нигера о выводе американских войск из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"В рамках переговоров правительства США с Национальным комитетом защиты Родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, директор по стратегии, взаимодействию и программам африканского командования США, встретятся с официальными лицами Нигера в Ниамее сегодня, 25 апреля, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера", - заявили в Госдепе.
Сообщается, что на следующей неделе очередной этап переговоров о выводе американских подразделений проведут помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и директор по развитию объединенных сил Объединенного штаба генерал-лейтенант Даг Андерсон.
"Соединенные Штаты гордятся сотрудничеством в сфере безопасности сил США и Нигера, партнерством, которое эффективно способствовало стабильности в Нигере и регионе. На фоне дискуссий, продолжающихся с июля 2023 года, мы не смогли достичь взаимопонимания о продолжении сотрудничества в области безопасности таким образом, чтобы учитывать потребности и проблемы каждой стороны", - добавили в Госдепе США.
При этом отмечается, что Соединенные Штаты приветствуют заинтересованность представителей Нигера в поддержании прочных двусторонних отношений.
Ситуация в Нигере
Напомним, в июле 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.
При этом хунта Нигера обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Кроме того, в марте 2024 года хунта Нигера на фоне давления со стороны Ирана и РФ расторгла военное соглашение с США.
К тому же, в марте The Wall Street Journal сообщало, что США обвинили Нигер в подготовке соглашения о предоставлении Ирану доступа к местным месторождениям урана.
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