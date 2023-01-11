У США почали відновлювати польоти авіації після збою

У Сполучених Штатах Америки почали поступово відновлювати польоти цивільної авіації після масштабного збою по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США у Twitter.
"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється по всій території США після нічного збою в системі сповіщення повітряних місій, яка надає інформацію про безпеку польоту екіпажам. Наземну зупинку було скасовано", - зазначили у Федеральному управлінні.
Там також підкреслили, що причину первинної проблеми продовжують з'ясовувати.
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, по всій території Сполучених Штатів Америки скасували авіарейси через збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM).
Пізніше президент США Джо Байден заявив, що в країні ще не з'ясували причин масового збою в роботі цивільної авіації і він доручив провести розслідування.
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