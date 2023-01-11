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У США почали відновлювати польоти авіації після збою

Ілюстративне фото: у США почали відновлювати польоти авіації після збою (flickr by Luis Linares)
Автор: Іван Носальський

У Сполучених Штатах Америки почали поступово відновлювати польоти цивільної авіації після масштабного збою по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США у Twitter.

"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється по всій території США після нічного збою в системі сповіщення повітряних місій, яка надає інформацію про безпеку польоту екіпажам. Наземну зупинку було скасовано", - зазначили у Федеральному управлінні.

Там також підкреслили, що причину первинної проблеми продовжують з'ясовувати.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, по всій території Сполучених Штатів Америки скасували авіарейси через збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM).

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що в країні ще не з'ясували причин масового збою в роботі цивільної авіації і він доручив провести розслідування.

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Сполучені Штати Америки