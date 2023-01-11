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В США начали возобновлять полеты авиации после сбоя

Иллюстративное фото: в США начали возобновлять полеты авиации после сбоя (flickr by Luis Linares)
Автор: Иван Носальский

В Соединенных Штатах Америки начали постепенно возобновлять полеты гражданской авиации после масштабного сбоя по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter.

"Нормальное воздушное движение постепенно возобновляется по всей территории США после ночного сбоя в системе уведомления воздушных миссий, которая предоставляет информацию о безопасности полета экипажам. Наземная остановка была отменена", - отметили в Федеральном управлении.

Там также подчеркнули, что причину первоначальной проблемы продолжают выяснять.

Напомним, сегодня, 11 января, по всей территории Соединенных Штатов Америки отменили авиарейсы из-за сбоя в работе системы оповещения воздушных миссий (NOTAM).

Позже президент США Джо Байден заявил, что в стране еще не выяснили причины массового сбоя в работе гражданской авиации и он поручил провести расследование.

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Соединенные Штаты Америки