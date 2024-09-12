У США побоюються поразки Росії у війні, Україна може розвіяти занепокоєння, - експерт

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що має показати "план перемоги України" президенту США Джо Байдену, а також передати Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Питання про те, як може виглядати перемога України у війні гостро поставало ще на початку цього року. Тоді у Конгресі США точилися дискусії за виділення допомоги Україні.

Виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative (США) Уріель Епштейн вважає, що план перемоги України може розвіяти побоювання у США.

"Адміністрація Байдена цілком спокійно говорила про підтримку України, але, здається, у них здебільшого алергія на слово "перемога", тому що перемога України означає поразку Росії, а уряд США боїться наслідків цього. Можливо, деталізована пропозиція української сторони може трохи розвіяти їхні занепокоєння, але це не точно. Те саме стосується Гарріс, як віце-президента Байдена", - пояснив експерт.