В США опасаются поражения России в войне, Украина может развеять беспокойство, - эксперт

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен показать "план победы Украины" президенту США Джо Байдену, а также передать Камале Харрис и Дональду Трампу.

Вопрос о том, как может выглядеть победа Украины в войне, остро вставал еще в начале этого года. Тогда в Конгрессе США шли дискуссии о выделении помощи Украине.

Исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн считает, что план победы Украины может развеять опасения в США.

"Администрация Байдена вполне спокойно говорила о поддержке Украины, но, кажется, у них в основном аллергия на слово "победа", потому что победа Украины означает поражение России, а правительство США боится последствий этого. Возможно, детализированное предложение украинской стороны может немного развеять их беспокойство", но это не точно. То же касается Харрис, как вице-президента Байдена", - объяснил эксперт.