В США опасаются поражения России в войне, Украина может развеять беспокойство, - эксперт

В США существуют опасения последствий поражения России в войне против Украины. Однако детализированный план победы Украины может развеять беспокойство.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США".
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен показать "план победы Украины" президенту США Джо Байдену, а также передать Камале Харрис и Дональду Трампу.
Вопрос о том, как может выглядеть победа Украины в войне, остро вставал еще в начале этого года. Тогда в Конгрессе США шли дискуссии о выделении помощи Украине.
Исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн считает, что план победы Украины может развеять опасения в США.
"Администрация Байдена вполне спокойно говорила о поддержке Украины, но, кажется, у них в основном аллергия на слово "победа", потому что победа Украины означает поражение России, а правительство США боится последствий этого. Возможно, детализированное предложение украинской стороны может немного развеять их беспокойство", но это не точно. То же касается Харрис, как вице-президента Байдена", - объяснил эксперт.
США являются лидерами по оказанию помощи Украине. Речь идет о финансовой и политической поддержке, военной помощи. Вашингтон ввел и продолжает вводить санкции против России и тех, кто поддерживает войну в Украине, а также против Ирана, помогающего Москве.
США передали Украине танки, реактивные системы залпового огня, бронированную технику, ракеты, боеприпасы и другое вооружение.
Сейчас Украина работает над тем, чтобы отменить ограничения США на удары по военным объектам в России предоставленным дальнобойным вооружением. Как сообщалось, этот вопрос обсуждали президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Киеве 11 сентября.
По данным Bloomberg, США требуют от Украины стратегию ударов по РФ перед снятием ограничений.
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