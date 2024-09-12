У США побоюються поразки Росії у війні, Україна може розвіяти занепокоєння, - експерт
У США існують побоювання наслідків поразки Росії у війні проти України. Проте деталізований план України щодо перемоги може розвіяти занепокоєння.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США".
Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що має показати "план перемоги України" президенту США Джо Байдену, а також передати Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Питання про те, як може виглядати перемога України у війні гостро поставало ще на початку цього року. Тоді у Конгресі США точилися дискусії за виділення допомоги Україні.
Виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative (США) Уріель Епштейн вважає, що план перемоги України може розвіяти побоювання у США.
"Адміністрація Байдена цілком спокійно говорила про підтримку України, але, здається, у них здебільшого алергія на слово "перемога", тому що перемога України означає поразку Росії, а уряд США боїться наслідків цього. Можливо, деталізована пропозиція української сторони може трохи розвіяти їхні занепокоєння, але це не точно. Те саме стосується Гарріс, як віце-президента Байдена", - пояснив експерт.
Допомога США для України
США є лідерами за наданням допомоги Україні. Йдеться про фінансову та політичну підтримку, військову допомогу. Вашингтон ввів і продовжує запроваджувати санкції проти Росії та тих, хто підтримує війну в Україні, а також проти Ірану, який допомагає Москві.
США передали Україні танки, реактивні системи залпового вогню, броньовану техніку, ракети, боєприпаси та інше озброєння.
Наразі Україна працює над тим, щоб скасувати обмеження США на удари по військових об'єктах у Росії наданим далекобійним озброєнням. Як повідомлялося, це питання обговорювали президент Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі у Києві 11 вересня.
За даними Bloomberg, США вимагають від України стратегію ударів по РФ перед зняттям обмежень.
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