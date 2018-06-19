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Интервью

США по-прежнему выступают за деоккупацию и возвращение Крыма Украине, - Госдеп

НовостиПолитика    19.06.2018 - 05:33
Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)
Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

В Государственном департаменте прокомментировали распространенные СМИ слова Трампа о "российском Крыме"

Политика Соединенных Штатов в отношении Крыма остается неизменной - США поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Мы повторяем, что наша политика в отношении Крыма неизменна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ", - заявил чиновник, отвечая на вопрос об информации в СМИ, что президент США Дональд Трамп якобы назвал полуостров "российским".

Представитель Госдепа также добавил, что американские санкции в отношении России по Крыму также продолжатся.

"Наши санкции из-за Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", - заявил он.

Напомним, 14 июня издание BuzzFeed News написало, что президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде 8 июня заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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