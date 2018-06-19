США як і раніше виступають за деокупацію і повернення Криму Україні, - Держдеп

У Державному департаменті прокоментували поширені ЗМІ слова Трампа про "російський Крим"

Політика Сполучених Штатів щодо Криму залишається незмінною - США підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив високопоставлений представник Держдепу під час телефонного брифінгу для журналістів.

"Ми повторюємо, що наша політика щодо Криму незмінна. Ми підтримуємо територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив чиновник, відповідаючи на запитання про інформацію у ЗМІ, що президент США Дональд Трамп нібито назвав півострів "російським".

Представник Держдепу також додав, що американські санкції щодо Росії через Крим також продовжаться.

"Наші санкції через Крим залишаться в силі доти, доки Росія не припинить окупацію і не поверне Крим Україні", - заявив він.

Нагадаємо, 14 червня видання BuzzFeed News написало, що президент США Дональд Трамп під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді 8 червня заявив, що Крим є російським, оскільки "всі, хто живе на півострові, говорять російською".