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Інтерв'ю

США як і раніше виступають за деокупацію і повернення Криму Україні, - Держдеп

НовиниПолітика    19.06.2018 - 05:33
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

У Державному департаменті прокоментували поширені ЗМІ слова Трампа про "російський Крим"

Політика Сполучених Штатів щодо Криму залишається незмінною - США підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив високопоставлений представник Держдепу під час телефонного брифінгу для журналістів.

"Ми повторюємо, що наша політика щодо Криму незмінна. Ми підтримуємо територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив чиновник, відповідаючи на запитання про інформацію у ЗМІ, що президент США Дональд Трамп нібито назвав півострів "російським".

Представник Держдепу також додав, що американські санкції щодо Росії через Крим також продовжаться.

"Наші санкції через Крим залишаться в силі доти, доки Росія не припинить окупацію і не поверне Крим Україні", - заявив він.

Нагадаємо, 14 червня видання BuzzFeed News написало, що президент США Дональд Трамп під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді 8 червня заявив, що Крим є російським, оскільки "всі, хто живе на півострові, говорять російською".

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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