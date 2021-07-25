США платят за защиту Германии: Трамп вспомнил, как предупреждал Меркель об угрозе "Северного потока-2"

Трамп отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии".

"Хотя я думаю, что этот газопровод - большая ошибка для Германии", - сказал бывший президент США.

Как он считает, Берлин может "поднять белый флаг".

"Поскольку все кончено. Они будут получать 60-70% энергоносителей из России", - утверждает Трамп.

Республиканец припомнил, что в прошлом он говорил Меркель следующее: "Мы расходуем миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".

Республиканец в очередной раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода, а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта.

"Он одобрил крупнейший трубопровод в мире - из России в Германию. И предполагается, что мы должны защищать Германию", - считает Трамп.