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Кулеба рассказал, о чем будут консультации с Германией и Еврокомиссией

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Киев, Четверг 22 июля 2021 18:20
Кулеба рассказал, о чем будут консультации с Германией и Еврокомиссией Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вчера Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться в целях обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы поставим вопрос, каким образом видят партнеры имплементацию этих договоренностей таким образом, чтобы они не ослабляли энергобезопасность Украины и Восточной Европы", - заявил он.

Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение Соединенных Штатов и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".

"Каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие третьего пакета энергоэффективности Европы. Мы должны провести консультации, чтобы установить, нарушает ли "Северный поток-2" правила ЕС и соглашение об ассоциации", - подчеркнул он.

Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

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Германия Дмитрий Кулеба консультации
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