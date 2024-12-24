В США планують збільшити виробництво ракет, зокрема для допомоги Україні

Зазначається, що контракт у рамках Закону про оборонне виробництво, дозволить Williams наростити потужності газотурбінних двигунів. Це, у свою чергу, задовольнить потреби Міноборони у зростанні обсягів виробництва:

протикорабельних ракет Harpoon;

ракет класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM;

протикорабельних ракет великої дальності AGM-158C LRASM;

крилатих ракет Tomahawk й іншої високоточної ударної зброї.

В Міноборони США зазначили, що для реалізації контракту використовуються кошти, надані у рамках програми закупівель DPA (DPAP), передбачені Законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік, а також Законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Україні на 2024 рік.

Зазначається, що зусилля сприятимуть збільшенню виробничих потужностей критично важливих матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії.

"Допомагаючи виробляти та підтримувати газотурбінні двигуни для військового застосування, Williams розширить потужності та збільшить внутрішнє виробництво двигунів, щоб задовольнити попит Міністерства оборони на збільшення кількості високоточної ударної зброї та безпілотних систем", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні також зазначили, що цей контракт є однією з п'яти нагород, наданих офісом програми DPAP у різних сферах на загальну суму 290,8 мільйона доларів з початку 2025 фінансового року.