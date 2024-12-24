В США планируют увеличить производство ракет, в частности для помощи Украине

Отмечается, что контракт в рамках Закона об оборонном производстве, позволит Williams нарастить мощности газотурбинных двигателей. Это, в свою очередь, удовлетворит потребности Минобороны в росте объемов производства:

противокорабельных ракет Harpoon;

ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;

противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM;

крылатых ракет Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия.

В Минобороны США отметили, что для реализации контракта используются средства, предоставленные в рамках программы закупок DPA (DPAP), предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год, а также Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Украине на 2024 год.

Отмечается, что усилия будут способствовать увеличению производственных мощностей критически важных материалов, необходимых для защиты от вражеской агрессии.

"Помогая производить и поддерживать газотурбинные двигатели для военного применения, Williams расширит мощности и увеличит внутреннее производство двигателей, чтобы удовлетворить спрос Министерства обороны на увеличение количества высокоточного ударного оружия и беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что этот контракт является одной из пяти наград, предоставленных офисом программы DPAP в различных сферах на общую сумму 290,8 миллиона долларов с начала 2025 финансового года.