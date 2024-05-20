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США планують запровадити санкції проти політиків Грузії за закон про "іноагентів", - ЗМІ

Понеділок 20 травня 2024 09:55
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США планують запровадити санкції проти політиків Грузії за закон про "іноагентів", - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посадові особи Грузії, відповідальні за просування закону про "іноземних агентів", можуть зіткнутися із заморожуванням активів і забороною на поїздки згідно з новим законопроєктом, який буде представлений у Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У проєкті закону йдеться про те, що правляча партія "Грузинська мрія" "дедалі частіше і з жалем ухвалює політику поступливості щодо РФ" у рамках "дедалі більш неліберального повороту".

У законопроєкті також ідеться про те, що Тбілісі "відкрито нападає на американські та інші західні організації з просування демократії, а також на місцеве і міжнародне громадянське суспільство, одночасно підтримуючи зростаючі зв'язки з Росією, зокрема, а також із Китаєм".

За словами людини, близької до процесу, законопроєкт буде вже в понеділок. Його умови зобов'яжуть вищих американських чиновників інформувати Конгрес про "вузли неправомірного політичного впливу, клептократію та елітну корупцію в Грузії", а також про передбачувані російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій південнокавказькій країні.

Закон про "іноагентів"

У Грузії знову розгорілися суперечки навколо законопроєкту, аналогічного російському закону про "іноагентів".

Ініціатива, яка вже пройшла перше читання, викликала нову хвилю протестів, як і восени минулого року. Однак, на відміну від минулого разу, коли мітинги змогли відтермінувати ухвалення закону, цього разу парламент довів справу до кінця, схваливши законопроєкт у другому і третьому читаннях.

При цьому Євросоюз погрожував заморозити заявку Грузії на вступ.

Детальніше про те, навіщо влада пішла на такий крок і чим це може обернутися для Грузії, - у матеріалі РБК-Україна.

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