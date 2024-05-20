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США планируют ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах", - СМИ

Понедельник 20 мая 2024 09:55
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США планируют ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах", - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Должностные лица Грузии, ответственные за продвижение закона об "иностранных агентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки в соответствии с новым законопроектом, который будет представлен в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В проекте закона говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости по отношению к РФ" в рамках "все более нелиберального поворота".

В законопроекте также говорится, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, в частности, а также с Китаем".

По словам человека, близкого к процессу, законопроект будет уже в понедельник. Его условия обяжут высших американских чиновников информировать Конгресс об "узлах неправомерного политического влияния, клептократии и элитной коррупции в Грузии", а также о предполагаемых российских и китайских разведывательных активах, действующих в этой южнокавказской стране.

Закон об "иноагентах"

В Грузии вновь разгорелись споры вокруг законопроекта, аналогичного российскому закону об "иноагентах".

Инициатива, уже прошедшая первое чтение, вызвала новую волну протестов, как и осенью прошлого года. Однако, в отличие от прошлого раза, когда митинги смогли отсрочить принятие закона, на этот раз парламент довел дело до конца, одобрив законопроект во втором и третьем чтениях.

При этом Евросоюз пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление.

Подробнее о том, зачем власти пошли на такой шаг и чем это могут обернуться для Грузии, - в материале РБК-Украина.

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