США планують вперше внести жирафів до списку видів під загрозою зникнення

За останні десятиліття чисельність жирафів зменшилася більш ніж на 40% через втрату середовища проживання, браконьєрство та кліматичну кризу. Станом на сьогодні в світі залишилося близько 69 тисяч дорослих особин, що проживають переважно на південь від Сахари.

Служба рибних ресурсів і дикої природи США пропонує додати до списку п’ять підвидів жирафів. Очікується, що три підвиди північного жирафа отримають статус видів, що перебувають під загрозою зникнення, оскільки їх чисельність знизилася на 77% з 1985 року. Ще два підвиди зі Східної Африки будуть визнані такими, що перебувають під загрозою.

Браконьєри часто полюють на жирафів заради їхнього м’яса, шкур, хвостів та інших частин тіла, які використовуються для створення килимів, аксесуарів, прикрас, а також обкладинок для книг. У США такі вироби досі активно імпортуються.

Громадське обговорення ініціативи триватиме до 19 лютого 2024 року. Екологи вітають цей крок, але зазначають, що він давно назрів. Водночас вони висловлюють побоювання, що зміни у політичній владі, зокрема можливий прихід до влади Дональда Трампа, можуть загальмувати реалізацію ініціативи, яка є критично важливою для збереження популяції цих унікальних тварин.