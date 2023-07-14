UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України, - ЗМІ

Фото: США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують викупити у Тайваню списані ЗРК MIM-23 Hawk. Хочуть передати їх в якості військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

Як відзначає джерело, Phase III MIM-23 Hawk були зняті з озброєння ще в червні. Зокрема угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню, зі свого боку, відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що озброєння буде утилізовано відповідно до правил. Зокрема Тайбей планує замінити списану зброю комплексом Sky Bow III.

MIM-23 HAWK

ЗРК HAWK - це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Його було прийнято на озброєння ще в 1960 році й з того моменту ЗРК пройшов декілька програм модернізації.

Зокрема він має три покоління:

  • Phase I;
  • Phase II;
  • Phase III.

ЗРК були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТайваньСполучені Штати АмерикиВійна в Україні