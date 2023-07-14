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США планируют выкупить у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины, - СМИ

Фото: США планируют выкупить у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют выкупить у Тайваня списанные ЗРК MIM-23 Hawk. Хотят передать их в качестве военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

Как отмечает источник, Phase III MIM-23 Hawk были сняты с вооружения еще в июне. В частности, сделке о покупке предшествовали консультации правительств США и Тайваня.

Министерство обороны Тайваня, со своей стороны, отклонило запрос Taiwan News о комментарии, однако заявило, что вооружение будет утилизировано в соответствии с правилами. В частности Тайбэй планирует заменить списанное оружие комплексом Sky Bow III.

MIM-23 HAWK

ЗРК HAWK - это американский зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный компанией Raytheon. Он был принят на вооружение еще в 1960 году и с того момента ЗРК прошел несколько программ модернизации.

В частности, он имеет три поколения:

  • Phase I;
  • Phase II;
  • Phase III.

ЗРК находились на вооружении большого количества европейских стран, среди которых Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие.

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