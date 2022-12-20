США планують виділити близько 45 млрд доларів Україні та союзникам по НАТО

Втім, як стало відомо, на наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет, що становитиме 858 млрд доларів і перевищує торішній, що становив 740 млрд.

Нагадаємо, що наприкінці листопада президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

Додамо, що США досі не передали жодної військової допомоги Україні за ленд-лізом, але Вашингтон надає Україні озброєння за іншими програмами.

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