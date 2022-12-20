США планируют выделить около 45 млрд долларов Украине и союзникам по НАТО

Впрочем, как стало известно, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Напомним, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Добавим, что США до сих пор не передали ни одной военной помощи Украине по ленд-лизу, но Вашингтон предоставляет Украине вооружение по другим программам.

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