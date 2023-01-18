США планують створити "документи у смартфоні", взявши за основу українську "Дію"

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні , в інших країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як повідомляється, адміністратор агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.
Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Діії" як шаблону для створення власних програм.
Наразі уряд США виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема, Молдова та країни глобального півдня.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їх особисті дані.
Також раніше ми писали, що у "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.
Окрім того, ми назвали топ-5 нових послуг у Дії, які спростять життя мільйонам українців.
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