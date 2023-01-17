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Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 17:36
Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані Фото: українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їх особисті дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", - написав Федоров.

"Трембіта" - це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в "Дії" без черг та збору купи папірців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.

Також раніше ми назвали топ-5 нових послуг у Дії, які спростять життя мільйонам українців.

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