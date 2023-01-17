Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їх особисті дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", - написав Федоров.

"Трембіта" - це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в "Дії" без черг та збору купи папірців.