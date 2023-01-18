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США планируют создать "документы в смартфоне", взяв за основу украинскую "Дію"

Фото: США планируют создать "документы в смартфоне", взяв за основу украинское "Действие" (РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты надеются повторить успех программы электронного управления "Дія", которая используется в Украине, в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как сообщается, администратор агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров намерен обсудить эту идею сегодня в Давосе.

Отмечено, что Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, и USAID планирует начать обсуждение потенциального использования "Дії" в качестве шаблона для создания собственных программ.

В настоящее время правительство США выделило 650 тысяч долларов на технико-экономическое исследование в странах, которые положительно высказались о правительственном приложении, в частности, Молдове и странах глобального юга.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вскоре украинцы смогут узнавать в приложении "Дія", кто пересматривал их личные данные.

Также ранее мы писали, что в "Дії" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости.

Кроме того, мы назвали топ-5 новых услуг в "Дії", которые упростят жизнь миллионам украинцев.

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