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США планують розмістити пристрої для глушення супутників РФ та Китаю

Субота 20 липня 2024 20:45
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США планують розмістити пристрої для глушення супутників РФ та Китаю Фото: вид Землі із космосу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Космічна служба Пентагону вперше випробувала систему на початку цього року у двох різних місцях, а контроль над нею здійснювався у третьому місці.

Зазначається, що пристрої призначені не для захисту американських супутників від китайських чи російських перешкод, а для "відповідальної протидії можливостям супутникового зв'язку супротивника, які дозволяють атакувати".

Перші 11 із 24 дистанційних модульних терміналів США планують розгорнути за кілька місяців, а всі вони можуть бути встановлені вже до 31 грудня у нерозкритих точках.

Термінали є невеликими, транспортабельними і недорогими засобами створення перешкод для супутникового зв'язку, які можуть бути використані в жорстких умовах для захисту американських військ.

Нові термінали доповнюють набагато більші системи Counter Communications System та Meadowlands, забезпечивши можливість поширення, дистанційного керування та відносної мобільності.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство оборони України підписало меморандум із фінською компанією ICEYE. Угода дасть змогу поглибити співпрацю у сфері космічної розвідки, що важливо для національної безпеки та оборони України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Ілона Маска SpaseX отримала контракт на будівництво корабля, який виведе Міжнародну космічну станцію з орбіти Землі.

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