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США планируют разместить устройства для глушения спутников РФ и Китая

Суббота 20 июля 2024 20:45
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США планируют разместить устройства для глушения спутников РФ и Китая Фото: вид Земли из космоса (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США планируют развернуть новую наземную систему глушения сигнала, чтобы помешать китайским и российским спутникам передавать информацию об американских войсках во время конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Космическая служба Пентагона впервые испытала систему в начале этого года в двух разных местах, а контроль над ней осуществлялся в третьем месте.

Отмечается, что устройства предназначены не для защиты американских спутников от китайских или российских помех, а для "ответственного противодействия возможностям спутниковой связи противника, которые позволяют совершать атаки".

Первые 11 из 24 дистанционных модульных терминалов США планируют развернуть за несколько месяцев, а все они могут быть установлены уже к 31 декабря в нераскрытых точках.

Терминалы представляют собой небольшие, транспортабельные и недорогие средства создания препятствий для спутниковой связи, которые могут быть использованы в жестких условиях для защиты американских войск.

Новые терминалы дополняют гораздо более крупные системы Counter Communications System и Meadowlands, обеспечив возможность распространения, дистанционного управления и относительной мобильности.

Напомним, что недавно Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE. Соглашение позволит углубить сотрудничество в сфере космической разведки, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Илона Маска SpaseX получила контракт на строительство корабля, который который выведет Международную космическую станцию с орбиты Земли.

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