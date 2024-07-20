США планируют разместить устройства для глушения спутников РФ и Китая

США планируют развернуть новую наземную систему глушения сигнала, чтобы помешать китайским и российским спутникам передавать информацию об американских войсках во время конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Космическая служба Пентагона впервые испытала систему в начале этого года в двух разных местах, а контроль над ней осуществлялся в третьем месте.

Отмечается, что устройства предназначены не для защиты американских спутников от китайских или российских помех, а для "ответственного противодействия возможностям спутниковой связи противника, которые позволяют совершать атаки".

Первые 11 из 24 дистанционных модульных терминалов США планируют развернуть за несколько месяцев, а все они могут быть установлены уже к 31 декабря в нераскрытых точках.

Терминалы представляют собой небольшие, транспортабельные и недорогие средства создания препятствий для спутниковой связи, которые могут быть использованы в жестких условиях для защиты американских войск.

Новые терминалы дополняют гораздо более крупные системы Counter Communications System и Meadowlands, обеспечив возможность распространения, дистанционного управления и относительной мобильности.