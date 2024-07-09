Міноборони підписало угоду про космічну розвідку з фінською компанією

Міноборони України підписало меморандум з фінською компанією ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

У відомстві зазначили, що угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

"Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

ICEYE - це фінська компанія та один зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. Компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.