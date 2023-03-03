США не планують нових переговорів з РФ після діалогу Блінкена та Лаврова, - Держдеп

"Ми не очікуємо офіційного діалогу на високому рівні найближчим часом", - заявив речник Держдепартаменту США.

За його словами, водночас американська сторона завжди залишається відкритою до дипломатії, особливо у напружені часи. Представник зовнішньополітичного відомства США пояснив це існуванням необхідності обговорювати питання, які мають велике значення для Вашингтона та решти світу.

Прайс також зазначив, що короткій зустрічі Блінкена та Лаврова передували контакти з партнерами. У цьому контексті представник Держдепу уточнив, що США підтримують ці контакти постійно.