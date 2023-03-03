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США не планують нових переговорів з РФ після діалогу Блінкена та Лаврова, - Держдеп

Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

США не планують найближчим часом нових зустрічей на високому рівні з представниками Росії після зустрічі глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова на саміті G20 в Індії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми не очікуємо офіційного діалогу на високому рівні найближчим часом", - заявив речник Держдепартаменту США.

За його словами, водночас американська сторона завжди залишається відкритою до дипломатії, особливо у напружені часи. Представник зовнішньополітичного відомства США пояснив це існуванням необхідності обговорювати питання, які мають велике значення для Вашингтона та решти світу.

Прайс також зазначив, що короткій зустрічі Блінкена та Лаврова передували контакти з партнерами. У цьому контексті представник Держдепу уточнив, що США підтримують ці контакти постійно.

Нагадаємо, раніше неназваний чиновник Держдепу розповів, що Блінкен у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі провів перші переговори з Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Пізніше стало відомо, які питання Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив під час діалогу із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Однією з обговорень стала війна РФ проти України.

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