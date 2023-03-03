США не планируют новых переговоров с РФ после диалога Блинкена и Лаврова, - Госдеп

"Мы не ожидаем официального диалога на высоком уровне в ближайшее время", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.

По его словам, в то же время, американская сторона всегда остается открытой к дипломатии, особенно в напряженные времена. Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил это существованием необходимости обсуждать вопросы, имеющие большое значение для Вашингтона и остального мира.

Прайс также отметил, что короткой встрече Блинкена и Лаврова предшествовали контакты с партнерами. В этом контексте представитель Госдепа уточнил, что США поддерживают эти контакты на постоянной основе.