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Блінкен вперше з початку війни зустрівся з Лавровим

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Індія, Четвер 02 березня 2023 14:49
Блінкен вперше з початку війни зустрівся з Лавровим Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі.

Про це заявив представник Держдепартаменту, який знаходиться разом з Блінкеном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зустріч відбулася на тлі напруженості, що зберігається, через Україну і припинення Росією дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Представник Держдепартаменту повідомив, що Блінкен та Лавров розмовляли приблизно 10 хвилин.

За словами представника США, у розмові Блінкен закликав Росію звільнити затриманого американця Пола Уїлана, відновити участь у Новому СНО і наголосив, що США підтримують Україну.

Востаннє Блінкен та Лавров зустрічалися особисто перед вторгненням Росії в Україну.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не планує зустрічатися ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю під час зустрічі G20 у Нью-Делі.

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