Блінкен вперше з початку війни зустрівся з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі.

Про це заявив представник Держдепартаменту, який знаходиться разом з Блінкеном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зустріч відбулася на тлі напруженості, що зберігається, через Україну і припинення Росією дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Представник Держдепартаменту повідомив, що Блінкен та Лавров розмовляли приблизно 10 хвилин. За словами представника США, у розмові Блінкен закликав Росію звільнити затриманого американця Пола Уїлана, відновити участь у Новому СНО і наголосив, що США підтримують Україну. Востаннє Блінкен та Лавров зустрічалися особисто перед вторгненням Росії в Україну.