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У США планують нові санкції проти оборонної сфери РФ, - Bloomberg

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Росія, Неділя 19 лютого 2023 20:24
У США планують нові санкції проти оборонної сфери РФ, - Bloomberg Фото: у США планують нові санкції проти оборонної сфери РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В адміністрації президента США Джо Байдена планують ввести нові санкції у відношенні держави-окупанта Росії. Вони будуть націлені на ключеві галузі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли джерела видання, нові санкції будуть направлені проти оборонного та енергетичного секторів Росії, фінансових установ і кількох осіб.

Окрім цього США планує зосередити свою увагу на питанні ухилення Росією від санкцій і обходу санкцій, а також на перериванні підтримки, яку Росія отримує від третіх країн.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові санкції запроваджуються щонайменше один раз на тиждень.

Також глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Крім того, у грудні Зеленський запровадив санкції проти семи діячів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП)

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