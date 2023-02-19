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В США планируют новые санкции против оборонной сферы РФ, - Bloomberg

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Россия, Воскресенье 19 февраля 2023 20:24
В США планируют новые санкции против оборонной сферы РФ, - Bloomberg Фото: в США планируют новые санкции против оборонной сферы РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В администрации президента США Джо Байдена планируют ввести новые санкции в отношении государства-оккупанта России. Они будут ориентированы на главные отрасли РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали источники, новые санкции будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений и нескольких человек.

Кроме этого, США планирует сосредоточить свое внимание на вопросе уклонения Россией от санкций и обхода санкций, а также на прерывании поддержки, которую Россия получает от третьих стран.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции вводятся, по меньшей мере, один раз в неделю.

Также главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Кроме того, в декабре Зеленский ввел санкции против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

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