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США планують набрати більше людей для контролю за дотриманням санкцій, - Reuters

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Понеділок 15 травня 2023 22:27
США планують набрати більше людей для контролю за дотриманням санкцій, - Reuters Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд США та приватні юристи готуються до посилення санкцій та посилення експортного контролю. Адміністрація президента Джо Байдена спирається на ці економічні інструменти для протидії таким глобальним супротивникам, як Росія та Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Правоохоронні органи США розширюють свій штат для контролю над дотриманням санкцій у приватному секторі. Міністерство юстиції США планує набрати близько 25 прокурорів до свого відділу національної безпеки, які в основному займатимуться санкціями та порушеннями експортного контролю США.

Воно також наймає головного юрисконсульта для підготовки складних справ, пов'язаних із національною безпекою, за участю корпорацій, та збільшує фінансування підрозділу у кримінальних справах, що розслідувало справи про санкції у банківській сфері.

Минулого місяця British-American Tobacco погодилася виплатити штраф у розмірі 635 мільйонів доларів за змову з метою порушення санкцій США щодо КНДР.

Зовнішня політика США все частіше включає санкції та експортний контроль, вводячи широкі обмеження щодо Росії у відповідь на її вторгнення в Україну і посилюючи експорт технологій до Китаю на тлі напруженості, що зростає, у відносинах з Пекіном.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало штрафи на суму близько 43 мільйонів доларів у 2022 році, що більш ніж удвічі перевищує загальну суму у 2021 році.

Нагадаємо, що США нарощують співпрацю із закордонними колегами у переслідуванні осіб, які ухиляються від санкцій. Правоохоронці працюють з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими слідчими, щоб відстежувати російських осіб, які можуть використати криптовалюту для приховування своїх активів.

Влада Кіпру отримала перший пакет інформації зі США щодо фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон звинуватив у ухиленні від санкцій проти РФ.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон має намір обмежити здатність Росії обходити санкції, запроваджені США та їхніми союзниками після її вторгнення до України.

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