США планують набрати більше людей для контролю за дотриманням санкцій, - Reuters

Уряд США та приватні юристи готуються до посилення санкцій та посилення експортного контролю. Адміністрація президента Джо Байдена спирається на ці економічні інструменти для протидії таким глобальним супротивникам, як Росія та Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Правоохоронні органи США розширюють свій штат для контролю над дотриманням санкцій у приватному секторі. Міністерство юстиції США планує набрати близько 25 прокурорів до свого відділу національної безпеки, які в основному займатимуться санкціями та порушеннями експортного контролю США.

Воно також наймає головного юрисконсульта для підготовки складних справ, пов'язаних із національною безпекою, за участю корпорацій, та збільшує фінансування підрозділу у кримінальних справах, що розслідувало справи про санкції у банківській сфері.

Минулого місяця British-American Tobacco погодилася виплатити штраф у розмірі 635 мільйонів доларів за змову з метою порушення санкцій США щодо КНДР.

Зовнішня політика США все частіше включає санкції та експортний контроль, вводячи широкі обмеження щодо Росії у відповідь на її вторгнення в Україну і посилюючи експорт технологій до Китаю на тлі напруженості, що зростає, у відносинах з Пекіном.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало штрафи на суму близько 43 мільйонів доларів у 2022 році, що більш ніж удвічі перевищує загальну суму у 2021 році.