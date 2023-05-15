США планируют набрать больше людей для контроля за соблюдением санкций, - Reuters

Правительство США и частные юристы готовятся к усилению санкций и усилению экспортного контроля. Администрация президента Джо Байдена опирается на эти экономические инструменты для противодействия таким глобальным противникам, как Россия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правоохранительные органы США расширяют свой штат для контроля за соблюдением санкций в частном секторе. Министерство юстиции США планирует набрать около 25 прокуроров в свой отдел национальной безопасности, которые будут в основном заниматься санкциями и нарушениями экспортного контроля США.

Оно также нанимает главного юрисконсульта по подготовке сложных дел, связанных с национальной безопасностью, с участием корпораций, и увеличивает финансирование подразделения по уголовным делам, что расследовало дела о санкциях в банковской сфере.

В прошлом месяце British-American Tobacco согласилась выплатить штраф в размере 635 миллионов долларов за сговор с целью нарушения санкций США в отношении КНДР.

Внешняя политика США все чаще включает санкции и экспортный контроль, вводя широкие ограничения в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину и усиливая экспорт технологий в Китай на фоне растущей напряженности в отношениях с Пекином.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов наложило штрафы на сумму около 43 миллионов долларов в 2022 году, что более чем вдвое превышает общую сумму в 2021 году.