США разом з Україною відстежують росіян, які ухиляються від санкцій у сфері криптовалюти
США нарощують співпрацю із закордонними колегами у переслідуванні осіб, які ухиляються від санкцій. Правоохоронці працюють з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими слідчими, щоб відстежувати російських осіб, які можуть використати криптовалюту для приховування своїх активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Відділу кримінальних розслідувань IRS, яку приводить Bloomberg.
Агентство фінансує доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis, який допомагає розслідувати злочини у сфері криптовалюти.
Інструмент також пропонує як віртуальні, так і очні навчальні заняття щодо відстеження транзакцій у блокчейні для українських правоохоронних органів.
"Обмін інструментами захищає не лише фінансову систему США, а й світову економіку. Очікується, що ці зусилля покращать обмін інформацією та розвиток справ між США та Україною", - сказав голова відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.
Регулятори, Центральні банки та політики попереджають, що країни, включно з Росією та Іраном, можуть використовувати криптовалюту для ухилення від міжнародних санкцій.
У квітні минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо компанії з видобутку біткойнів під назвою BitRiver, що базується у Швейцарії, звинувативши її в тому, що вона допомагає Росії монетизувати її природні ресурси.
"Криптовалюта все ще надто неліквідна, щоб підтримувати масове ухилення від російських санкцій, але це відбувається в менших масштабах", - сказав співзасновник та головний виконавчий директор Chainalysis Майкл Гронагер.
Він додав, що криптовалюта відіграє безпрецедентну роль у війні через пожертвування - як на підтримку України, так і на підтримку Росії.
За його словами, за останній рік близько 5 мільйонів доларів пожертвувань було спрямовано приблизно 100 різним проросійським групам, але темпи пожертвувань починають сповільнюватися, оскільки інструменти аналізу блокчейну використовуються для відстеження та припинення деяких із цих транзакцій.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході росіянам санкцій США. Передбачається, що найбільша у світі біржа криптовалют допомагала переказувати громадянам РФ гроші.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.