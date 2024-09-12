США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен

"Оскільки дії Росії змінилися, оскільки змінилося поле бою, ми адаптувалися", - заявив Блінкен.

За його словами, однією з причин його вчорашнього візиту до Києва було дізнатись про те, що необхідно Україні.

"Однією з цілей мого вчорашнього візиту до Києва було почути від наших українських партнерів, що, на їхню думку, їм потрібно зараз, щоб впоратися з поточним полем бою, в тому числі на сході України та в інших частинах країни", - сказав він.

Держсекретар заявив, що в міру того, як розвиватимуться події - США також будуть адаптуватися.

"Я можу сказати вам, що в міру того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити те саме, що ми вже робили, тобто ми будемо коригувати в міру необхідності ... для того, щоб захистити себе від російської агресії", - підкреслив він.