США планують конфіскувати майно російського олігарха Вексельберга

"Прокурор США Південного округу Нью-Йорка подав цивільний позов щодо конфіскації шести об'єктів нерухомості, що перебувають у бенефіціарному володінні російського олігарха Віктора Вексельберга", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони є доходом від порушень санкцій і причетне до міжнародних операцій з відмивання грошей. Майно розташовано у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк; Саутгемптон та Фішер-Айленд.

У Мін'юсті повідомили, що справа виникла після пред'явлення звинувачення підставній особі Вексельберга Володимиру Воронченку, який ховався від правосуддя в Південному окрузі Нью-Йорка. Сьогодні 47-річному Іллі Балакаєву з Москви висунуто звинувачення у різних правопорушеннях, пов'язаних із багаторічною схемою незаконного провезення секретних пристроїв, що використовуються в контррозвідувальних операціях, із США до Росії на користь ФСБ РФ.

Приблизно в період 2008-2017 рр. Вексельберг через низку підставних компаній придбав шість об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах, вартість яких на сьогодні становить близько 75 мільйонів доларів.