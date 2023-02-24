США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга

Соединенные Штаты хотят конфисковать элитную недвижимость на сумму 75 миллионов долларов, принадлежащую российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.
"Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск по конфискации шести объектов недвижимости, находящихся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они являются доходом от нарушений санкций и причастны к международным операциям по отмыванию денег. Имущество находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Саутгемптон и Фишер-Айленд.
В Минюсте сообщили, что дело возникло после предъявления обвинения подставному лицу Вексельберга Владимиру Воронченко, скрывавшемуся от правосудия в Южном округе Нью-Йорка. Сегодня 47-летнему Илье Балакаеву из Москвы предъявлены обвинения в различных правонарушениях, связанных с многолетней схемой незаконного провоза секретных устройств, используемых в контрразведывательных операциях, из США в Россию в пользу ФСБ РФ.
Приблизительно в период 2008-2017 гг. Вексельберг из-за ряда подставных компаний приобрел шесть объектов недвижимости в Соединенных Штатах, стоимость которых на сегодня составляет около 75 миллионов долларов.
Напомним, что генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные средства олигарха РФ.
Администрация Соединенных Штатов будет продолжать изымать российские активы, чтобы затем передать Украине эти конфискованные средства.
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