ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США планують укласти валютний пакт з Китаєм, - Bloomberg

Новини » Політика    10.10.2019 - 09:15
США планують укласти валютний пакт з Китаєм, - Bloomberg
Колаж РБК-Україна

Після висновку угоди щодо валюти сторони зможуть провести переговори щодо інших ключових питань

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укласти з Китаєм раніше обговорену валютну угоду. Про це пише Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Видання уточнює, що в лютому 2019 року сторони вже прийшли до угоди про стабілізацію курсу юаня, проте міністр фінансів США Стівен Мнучин тоді не розкривав ніяких подробиць, хоча і назвав домовленість "найсильнішою" в історії. Втім, пізніше торговельні переговори з КНР були зірвані, пояснює агентство.

Як повідомляється, після висновку угоди щодо валюти сторони зможуть провести переговори щодо інших ключових питань, серед яких - права на інтелектуальну власність і примусову передачу технологій.

Нагадаємо, раніше в США підтвердили проведення заключного раунду торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на послаблення економічного тиску між країнами, які мають відбутися 10 жовтня.

Крім того, в кінці вересня у Вашингтоні відбулися переговори між США і Китаєм, на яких обговорювалися шляхи виходу країн з торговельної війни. Переговори були спрямовані на те, щоб закласти основу для переговорів на вищому рівні.

США і Китай не досягли жодного прогресу в торгових переговорах У США 9-річну дитину звинувачують у масовому вбивстві
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся