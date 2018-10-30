США планують ввести нові мита на китайські товари на 257 млрд доларів, - Bloomberg

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Американські чиновники припускають, що такий сценарій можливий у випадку недосягнення прогресу у торговельних питаннях між очільниками США й КНР

Вашингтон планує ввести мита на решту китайських імпортованих товарів, якщо на зустрічі лідерів США та Китаю у листопаді проваляться перемовини щодо полегшення торговельної війни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"На початку грудня Сполучені Штати планують анонсувати мита на решту китайських імпортованих товарів в разі провалу перемовин між лідерами країн Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном щодо полегшення торговельної війни, які відбудуться наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Американські чиновники припускають, що такий сценарій можливий у випадку недосягнення прогресу у торговельних питаннях між очільниками США й КНР на полях саміту "Великої двадцятки" в Аргентині у листопаді.

За даними джерел Bloomberg, до списку товарів потраплять всі імпортовані товари з Китаю, до яких ще не були застосовані мита, на суму у близько 257 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що американські компанії хочуть згорнути виробництво у Китаї.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про введення нових мит на китайські товари, які стосуються імпорту більш ніж 5 тис. найменувань. Серед таких товарів - текстиль, рис, папір та інше. Пізніше Китай заявив, що готує заходи у відповідь на американські мита. У Китаї запевнили США, що тактика тиску на Пекін не спрацює.