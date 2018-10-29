Американские компании хотят свернуть производство в Китае, - Reuters

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Компании заявляют, что по их прибыли бьет торговая война Китая и США

Многие компании с американским капиталом рассматривают вариант переноса производственных мощностей из Китая в другие страны из-за сокращения доходов в результате торговой войны Соединенных Штатов Америки и КНР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, более 70% американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают вопрос о приостановлении дальнейших инвестиций в страну.

"Более 70 процентов американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают вопрос о приостановлении дальнейших инвестиций в страну и перемещении некоторых или всех их производственных мощностей в другие страны, поскольку торговая война бьет по доходам", - отмечает агентство.

В американских компаниях, работающих в КНР, убеждены, что больше страдают от торгового спора, чем предприятия из других стран. Такие данные следуют из опроса Американской торговой палаты, в котором исследовали 219 компаний - треть всего производственного сектора.

В исследовании подчеркивается, что "несмотря на то, что более 70% компаний США рассматривают вопрос о приостановлении инвестиций в Китай и перемещении некоторых или всех производств за его пределы, только половина китайских компаний поддерживают такой подход".

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И в конце сентября заявил, что Китай выступает за справедливые правила международной торговли и не поддастся шантажу или давлению. Он подчеркивал, что "международная торговля не должна быть игрой в одни ворота, когда один игрок стремится получить дивиденды за счет других".

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары, касающихся импорта более 5 тыс. наименований. Среди таких товаров - текстиль, рис, бумага и прочее. Позже Китай заявил, что готовит ответные меры на американские пошлины. В Китае заверили США, что тактика давления на Пекин не сработает.

Вскоре стало известно, что Китай подал жалобу на новые американские пошлины во Всемирную торговую организацию. Речь идет о новых 10% импортные пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов.