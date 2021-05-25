США планируют возобновить работу консульства для палестинцев в Иерусалиме

США планируют возобновить работу своего консульства в Иерусалиме , чтобы восстановить связи с палестинцами. Дипмиссию ранее закрыл бывший американский президент Дональд Трамп, передав его функции посольству страны.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, передает Politico .

"Я нахожусь здесь, чтобы подчеркнуть приверженность США восстановлению отношений с администрацией Палестины и палестинским народом, отношений, построенных на взаимном уважении, а также общей убежденности в том, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасности, свободы и достоинства", - сказал Блинкен.

Сроки возобновления работы консульства США в Иерусалиме глава Госдепа не назвал. Он пообещал заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы помощь восстановить Сектор Газа после военного конфликта. Блинкен объявил о готовности Вашингтона выделить почти 40 млн долларов, пообещав, что эти деньги не попадут в "руки ХАМАС".

Напомним, консульство США в Иерусалиме на протяжении длительного периода работало для поддержания дипломатических отношений с палестинцами. Однако Дональд Трамп закрыл дипмиссию, передав эти функции американскому послу в Израиле после того, как посольство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.