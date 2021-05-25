США планируют возобновить работу консульства для палестинцев в Иерусалиме
США планируют возобновить работу своего консульства в Иерусалиме, чтобы восстановить связи с палестинцами. Дипмиссию ранее закрыл бывший американский президент Дональд Трамп, передав его функции посольству страны.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, передает Politico.
"Я нахожусь здесь, чтобы подчеркнуть приверженность США восстановлению отношений с администрацией Палестины и палестинским народом, отношений, построенных на взаимном уважении, а также общей убежденности в том, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасности, свободы и достоинства", - сказал Блинкен.
Сроки возобновления работы консульства США в Иерусалиме глава Госдепа не назвал. Он пообещал заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы помощь восстановить Сектор Газа после военного конфликта. Блинкен объявил о готовности Вашингтона выделить почти 40 млн долларов, пообещав, что эти деньги не попадут в "руки ХАМАС".
Напомним, консульство США в Иерусалиме на протяжении длительного периода работало для поддержания дипломатических отношений с палестинцами. Однако Дональд Трамп закрыл дипмиссию, передав эти функции американскому послу в Израиле после того, как посольство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Отметим, 25 мая Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.
В ходе визита госсекретарь США встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел страны Габи Ашкенази, а также провел серию встреч с представителями МИДа.
Как писало РБК-Украина, в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.
Ранее президент США Джо Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.