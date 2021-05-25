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США планируют возобновить работу консульства для палестинцев в Иерусалиме

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Иерусалим, Вторник 25 мая 2021 22:46
США планируют возобновить работу консульства для палестинцев в Иерусалиме Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планируют возобновить работу своего консульства в Иерусалиме, чтобы восстановить связи с палестинцами. Дипмиссию ранее закрыл бывший американский президент Дональд Трамп, передав его функции посольству страны.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, передает Politico.

"Я нахожусь здесь, чтобы подчеркнуть приверженность США восстановлению отношений с администрацией Палестины и палестинским народом, отношений, построенных на взаимном уважении, а также общей убежденности в том, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасности, свободы и достоинства", - сказал Блинкен.

Сроки возобновления работы консульства США в Иерусалиме глава Госдепа не назвал. Он пообещал заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы помощь восстановить Сектор Газа после военного конфликта. Блинкен объявил о готовности Вашингтона выделить почти 40 млн долларов, пообещав, что эти деньги не попадут в "руки ХАМАС".

Напомним, консульство США в Иерусалиме на протяжении длительного периода работало для поддержания дипломатических отношений с палестинцами. Однако Дональд Трамп закрыл дипмиссию, передав эти функции американскому послу в Израиле после того, как посольство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Отметим, 25 мая Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

В ходе визита госсекретарь США встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел страны Габи Ашкенази, а также провел серию встреч с представителями МИДа.

Как писало РБК-Украина, в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Ранее президент США Джо Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.

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