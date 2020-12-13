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США планируют вакцинировать от COVID 100 млн человек в первом квартале 2021 года

Автор: Роман Тверденко

В США рассчитывают привить от коронавируса 100 миллионов человек в первые три месяца 2021 года. А в декабре должны вакцинировать 20 миллионов человек.

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Об этом сообщает иммунолог Монсеф Слауи, который участвует в государственной программе "Операция невероятная скорость".

Он рассказал, что после 40 миллионов доз в декабре планируется получение 50-80 миллионов доз вакцины от коронавируса в январе 2021 года.

В субботу сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит в различные штаты страны рано утром в понедельник. Вакцину получат около 450 учреждений.

Также известно, что в Испании рассчитывают на формирование коллективного иммунитета от коронавируса к концу лета 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано большинство жителей страны.

Кроме этого, в Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты. Компенсацию будет выплачивать государство.

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