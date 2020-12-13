В Канаде за побочные эффекты от вакцины от COVID-19 будут платить компенсацию

Фото: вакцина (РБК-Украина)

В Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты. Компенсацию будет выплачивать государство.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

Программа призвана “убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину”.

“Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка - менее одного случая на миллион - и мы обязаны помочь, если это случится”, - подчеркнули в Агентстве.

Ранее сообщалось, что в центральной провинции Канады Онтарио с 15 декабря начнут вакцинацию против коронавируса.

Напомним, 9 декабря Минздрав Канады одобрил использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech. К концу года планируют получить вакцины для 249 тысяч человек.