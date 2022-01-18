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США не планируют увеличивать число своих военных в Украине

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Вашингтон, Вторник 18 января 2022 20:42
США не планируют увеличивать число своих военных в Украине Фото: прессекретарь Минобороны США Джон Кирби (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не планируют наращивать количество своих военных в Украине. В стране в качестве инструкторов находятся бойцы Национальной гвардии штата Флорида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", - сказал Кирби, добавив, что в стране остаются военнослужащие Нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.

Представитель Пентагона добавил, что пока ничего не известно о поставках дополнительной военной помощи Украине. По его словам, США оценивают потребности украинских Вооруженных сил и ищут способы укрепления обороноспособности страны.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о различных позициях стран Альянса по вопросу поставок вооружений Украине.

Отметим, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что канадское правительство примет решение по вопросу поставок вооружений Украине.

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