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США не планують збільшувати число своїх військових в Україні

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 20:42
США не планують збільшувати число своїх військових в Україні Фото: прессекретар Міноборони США Джон Кірбі (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не планують нарощувати кількість своїх військових в Україні. У країні в якості інструкторів знаходяться бійці Національної гвардії штату Флорида.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі.

"Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - сказав Кірбі, додавши, що в країні залишаються військовослужбовці Нацгвардії Флориди в якості інструкторів.

Представник Пентагону додав, що поки нічого не відомо про постачання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, США оцінюють потреби українських Збройних сил і шукають способи зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд ухвалить рішення щодо постачання озброєнь Україні.

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