США планируют усилить безопасность НАТО из-за российской угрозы

Президент США Джо Байден сделает конкретные объявления во время саммита НАТО в Мадриде на этой неделе. Речь идет об усилении позиции американских вооруженных сил, поскольку они имеют целью противодействовать "российской угрозе острой".

Объявления включают добавление двух американских эсминцев, базирующихся на военно-морской базе Рота в Испании, чтобы увеличить их количество до шести. Байден планировал обсудить это решение с премьер-министром Педро Санчесом во время встречи во вторник.

"Это поможет увеличить морское присутствие Соединенных Штатов и НАТО", - сказал Салливан на борту Air Force One, когда Байден летел в Мадрид.

Он отметил, что новые эсминцы будут первым из нескольких конкретных заявлений о позиции американских сил во время саммита НАТО.

"Завтра Соединенные Штаты сделают конкретные объявления на суше, на море и в воздухе о дополнительных обязательствах по размещению сил в долгосрочной перспективе после этого кризиса, сколько бы он ни длился", - сказал Салливан.

"В конце саммита вы увидите более эффективную, надежную, боеспособную и более решительную позицию сил, чтобы учесть острую и обостренную российскую угрозу", - добавил он.

По его словам, весь альянс НАТО также планирует согласовать конкретные цели по увеличению финансирования НАТО из национальных бюджетов.

Это произошло после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил в понедельник, что возглавляемый США военный альянс усилит свои боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад, сказав, что это будет "самая большая перестройка нашего коллективного сдерживания и обороны со времен Холодной войны."

"Мы увеличим количество сил высокой готовности к более чем 300 000", - сказал он, добавив, что оно будет включать "более предварительно размещенного оборудования; более передовых возможностей, таких как противовоздушная оборона; усиленное командование и контроль; и обновленные планы обороны с предварительно назначенными войсками для защиты конкретных союзников".

Согласно веб-сайту НАТО, силы реагирования НАТО насчитывают около 40 000 военнослужащих.

"Эти войска будут учиться вместе с силами внутренней обороны. И они ознакомятся с местностью, объектами и нашими новыми заранее размещенными запасами, чтобы они могли плавно и быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию", - добавил Столтенберг.