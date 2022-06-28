ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Саммит НАТО согласует комплексный пакет помощи Украине, - Столтенберг

Новина українською →
Мадрид, Вторник 28 июня 2022 15:39
Саммит НАТО согласует комплексный пакет помощи Украине, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На саммите НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня, будет согласован комплексный пакет помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после встречи с премьером Испании Педро Санчесом.

По его словам, саммит в Мадриде станет ключевым, поскольку НАТО согласует новую стратегическую концепцию. В ней будет коренным образом изменена стратегия сдерживания и обороны.

"Мы согласуем комплексный пакет помощи Украине, чтобы помочь им отстоять право на самооборону. Чрезвычайно важно, что мы готовы продолжать оказывать поддержку, потому что Украина сейчас сталкивается с жестокостью, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил Столтенберг.

Он также рассчитывает на то, что на саммите удастся добиться прогресса в вопросе вступления Финляндии и Швеции.

Напомним, ранее Столтенберг раскрыл, какую военную помощь будут поставлять страны НАТО для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен