США планують посилити безпеку НАТО через російську загрозу

Президент США Джо Байден зробить конкретні оголошення під час саміту НАТО в Мадриді цього тижня. Мова йде про посилення позиції американських збройних сил, оскільки вони мають на меті протидіяти "гострій російській загрозі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN .

Оголошення включають додавання двох американських есмінців, що базуються на військово-морській базі Рота в Іспанії, щоб збільшити їх кількість до шести. Байден планував обговорити це рішення з прем'єр-міністром Педро Санчесом під час зустрічі у вівторок.

"Це допоможе збільшити морську присутність Сполучених Штатів і НАТО", - сказав Салліван на борту Air Force One, коли Байден летів до Мадрида.

Він зазначив, що нові есмінці будуть першим із кількох конкретних заяв про позицію американських сил під час саміту НАТО.

"Завтра Сполучені Штати зроблять конкретні оголошення на суші, на морі та в повітрі про додаткові зобов’язання щодо розміщення сил у довгостроковій перспективі після цієї кризи, скільки б вона не тривала", - сказав Салліван.

"Наприкінці саміту ви побачите більш ефективнішу, надійнішу, боєздатнішу та більш рішучу позицію сил, щоб врахувати російську загрозу", - додав він.

За його словами, весь альянс НАТО також планує узгодити конкретні цілі щодо збільшення фінансування НАТО з національних бюджетів.

Це сталося після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив у понеділок, що очолюваний США військовий альянс посилить свої бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад, сказавши, що це буде "найбільша перебудова нашого колективного стримування та оборони з часів Холодної війни."

"Ми збільшимо кількість сил високої готовності до більш ніж 300 000", - сказав він, додавши, що воно включатиме "більше попередньо розміщеного обладнання; більше передових можливостей, таких як протиповітряна оборона; посилене командування та контроль; і оновлені плани оборони з попередньо призначеними військами для захисту конкретних союзників".

Згідно з веб-сайтом НАТО, сили реагування НАТО налічують близько 40 000 військовослужбовців.

"Ці війська навчатимуться разом із силами внутрішньої оборони. І вони ознайомляться з місцевістю, об'єктами та нашими новими заздалегідь розміщеними запасами, щоб вони могли плавно та швидко реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію", - додав Столтенберг.