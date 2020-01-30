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США планируют разместить системы Patriot в Ираке

Новости » Политика     30.01.2020 - 21:00
США планируют разместить системы Patriot в Ираке
Фото: Patriot (flickr.com)

На территории Ирака находятся около 5 тыс. американских военнослужащих

США добиваются от Ирака разрешения на размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты американских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, кроме получения разрешения правительства Ирака, вооруженным силам США необходимо решить технические и логистические вопросы, чтобы перебросить батальон Patriot в Ирак.

"Это один из вопросов, над которым мы должны работать с правительством Ирака", - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Отметим, что на территории Ирака находятся около 5 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, что 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента.

Как сообщало РБК-Украина, через неделю в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где находятся американские военные.

Ранее в Иране заявили, что имеют 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани. При этом секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США.

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