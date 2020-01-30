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США планують розмістити системи Patriot в Іраку

Новини » Політика     30.01.2020 - 21:00
США планують розмістити системи Patriot в Іраку
Фото: Patriot (flickr.com)

На території Іраку знаходяться близько 5 тис. американських військовослужбовців

США домагаються від Іраку дозволу на розміщення зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для захисту американських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

На думку глави Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, крім отримання дозволу уряду Іраку, збройним силам США необхідно вирішити технічні та логістичні питання, щоб перекинути батальйон Patriot в Ірак.

"Це одне з питань, над яким ми повинні працювати з урядом Іраку", - заявив міністр оборони США Марк Еспер.

Зазначимо, що на території Іраку знаходяться близько 5 тис. американських військовослужбовців.

Нагадаємо, що 7 січня Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента.

Як повідомляло РБК-Україна, через тиждень в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розташовані американські військові.

Раніше в Ірані заявили, що мають 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані. При цьому секретар Ради безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що самий м'який з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.

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